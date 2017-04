Napoli, De Laurentiis: "Ora puntiamo al 2° posto, ma per lo Scudetto... arriviamo"

© foto di Federico Gaetano

Intervenendo a Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto fare i suoi auguri di Buona Pasqua tracciando un primo bilancio della stagione: "Auguri di Buona Pasqua a tutti i radioascoltari di Kiss Kiss, una radio importante che non è a caso è la radio del calcio Napoli Auguri innanzitutto ai presenti al San Paolo, ieri eravamo presenti in oltre 37.500, auguri ai tifosi delle Curve, Distinti, Tribune, auguri a quelli dello stadio virtuale. Noi abbiamo implementato come unità la nostra struttura e stiamo spaziando dal Sudamerica alla Cina all'Australia. Il numero di tifosi che credevamo di 12mln è molto superiore, molti tifano per il Napoli e sono circa 120mln nel mondo. Questo deve rallegrare tutti i napoletani.

Auguri a Sarri, alla sua famiglia, così come ai calciatori e tutti i miei collaboratori, sia nel Napoli che alla Filmauro, ma anche dei Parchi a tema, le mie sale cinematografiche e chi lavora per me a Los Angeles. Oggi è un giorno di serenità, dopo la partita di ieri con tre bellissimi gol. Noi non facciamo i catenacciari, senza voler offendere nessuno, ma io ho sempre vissuto nel mondo dello spettacolo quindi avere una squadra spettacolare e apprezzata in tutta Europa è bello. Si dice che giochiamo il calcio più bello d'Europa, anche se alcuni dicono che non abbiamo la giusta esperienza e che servirebbe questo o quell'altro, non va bene mai nulla..

Bilancio? Non s'è conclusa la stagione, abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso che rappresentano il record, ma ad oggi si può dire che abbiamo fatto la Champions e non l'Europa League quindi il dispendio è stato superiore. Nonostante l'infortunio di Milik, siamo l'unica squadra in doppia cifra in Europa con 4 giocatori. Nel girone di ritorno siamo primi con la Juventus, in Coppa Italia siamo usciti penalizzati da due errori arbitrali. Ora puntiamo al secondo posto, è una grande stagione ma non è ancora finita. Vogliamo migliorare il record di 82 punti e di gol. Per lo scudetto stiamo arrivando, un passo alla volta"