Napoli, De Laurentiis sul Real Madrid: "Nessuna squadra è imbattibile"

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Bein Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del doppio confronto di Champions League col Real Madrid: "Non mi era mai capitato di giocare contro il Real Madrid. Secondo me nessuna squadra è imbattibile, sono molto le circostanze che determinano il risultato della partita. Il Napoli è cresciuto molto in questo anni, è l’unica squadra italiana che da sette anni gioca in Europa, credo che la Juventus siano cinque anni. Il fatturato che fa il Napoli è forse un quarto di Real Madrid, Manchester City o Manchester United. Inoltre, spesso i proprietari di queste squadre hanno caratteristiche diverse".