Napoli, Diawara: "Vestire questa maglia è un orgoglio. Che emozione la A"

© foto di Federico De Luca

Giornata speciale quella di ieri per il centrocampista del Napoli, Amadou Diawara, che ha partecipato alla Junior Tim Cup presso l’oratorio Giovanni Paolo II. Queste le sue parole riportate da Il Mattino: "Giocare da giovane in Serie A è un'emozione inspiegabile - ha detto Diawara - La mia storia è particolare, arrivo dall'Africa, dove giocavo a calcio per strada, invece adesso mi trovo a scendere in campo di fronte a 40mila persone. Napoli è una grandissima città prima di essere una grande squadra, vestire questa maglia è un orgoglio. Ai ragazzi consiglio di lavorare e ascoltare gli allenatori e i loro consigli, essere educati e rispettare le regole del calcio, divertendosi giocando insieme ai propri amici".