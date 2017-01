Napoli, difesa senza pace: Sarri in emergenza con un solo centrale

© foto di Federico De Luca

Ritrovarsi da cinque centrali ad appena uno a disposizione. Maurizio Sarri in questa stagione rischia di scoprire anche un'emergenza di questo tipo, al limite del grottesco considerando i discorsi di inizio stagione. Fino alla fine dello scorso anno, nonostante l'infortunio di Albiol, s'è sempre parlato d'abbondanza con l'acquisto di Tonelli criticatissimo e ritenuto dai più un arrivo inutile come quinta scelta dietro Koulibaly, Albiol, Chiriches e Maksimovic. La società invece, considerando i tempi d'inserimento a rilento di Sarri soprattutto per la linea difensiva, l'ultimo giorno di mercato è intervenuta per Maksimovic prevedendo la partenza di Koulibaly a gennaio per la Coppa d'Africa. Nonostante questo, però, Sarri si ritrova con grossi problemi alla vigilia della sfida col Milan.

Nonostante le due reti pesantissime di Tonelli nelle ultime due gare di campionato, l'idea di Sarri era di recuperare Chiriches dal problema muscolare per affiancarlo ad Albiol ed avere i due giocatori più tecnici nell'impostazione da dietro. Il tecnico azzurro ieri ha ricevuto però notizie negative: Chiriches non è stato ritenuto ancora pronto per aggregarsi al gruppo, s'è fermato anche Tonelli per piccoli problemi muscolari ed Albiol non s'è allenato per uno stato influenzale. Nell'allenamento odierno, prima della partenza per Milano, Sarri proverà a recuperare almeno lo spagnolo per affiancarlo a Maksimovic, anche se quest'ultimo per il tecnico non è ancora al pari dei compagni nei movimenti difensivi. Per il resto tridente leggero ed a centrocampo Diawara ed Allan stavolta leggermente favoriti per partire titolari con Hamsik.