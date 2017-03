Napoli, dopo il prossimo trittico di gare spazio ai rinnovi di Mertens e Insigne

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il trittico di gare con Juventus (due volte) e Lazio, in casa Napoli si tornerà a parlare con gli entourage di Mertens e di Insigne. Sulla conferma del primo - scrive Il Mattino - permangono i recenti passi in avanti, con clausola dal 2018 e aumento sostanziale dell'ingaggio. Ottimismo anche per Insigne, anche se le parti non sono affatto vicine. La situazione Ghoulam resta complicata e difficile, col Napoli che tuttavia aspetta offerte congrue (almeno 15 milioni) per sedersi a trattare per il calciatore.