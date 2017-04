© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juve in Coppa Italia e la Lazio in campionato: dopo questo doppio importante snodo per la stagione del Napoli la dirigenza tornerà a lavorare con insistenza sul fronte dei rinnovi. Come riporta Il Mattino per Dries Mertens l'offerta è di due milioni e mezzo più bonus a stagione con il Manchester United come ultima rivale arrivata dall'estero per il belga. Da tre milioni di euro la proposta contrattuale, invece, per Lorenzo Insigne con il quale il nodo è legato ai diritti d'immagine.