Napoli, El Kaddouri in uscita: Empoli al momento in vantaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Omar El Kaddouri in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino il club campano starebbe cercando di trovare una sistemazione al giocatore, attualmente in Coppa d'Africa, che è stato tolto dalla lista di Serie A per far spazio a Pavoletti. Al momento l'Empoli sembra essere in vantaggio per il marocchino.