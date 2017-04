Napoli, entro sabato possibile l'ufficialità del rinnovo di Insigne

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe essere la giornata di sabato quella decisiva per l'ufficialità del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Negli ambienti vicini a Castel Volturno si fa largo un'ipotesi circa una conferenza stampa del calciatore fissata per sabato in luogo di quella di Maurizio Sarri. Ad oggi però, secondo quanto rivelato da Radio Marte, non si registrano cambi di programma per il giorno di vigilia della partita contro il Sassuolo. In ogni modo la fumata bianca non tarderà ad arrivare a causa anche degli impegni cinematografici del presidente Aurelio De Laurentiis negli Stati Uniti.