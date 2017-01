Napoli, Gabbiadini ai saluti ma si attende l'offerta giusta

© foto di Federico De Luca

L'incontro di ieri tra Giuntoli e l'entourage di Manolo Gabbiadini non ha portato a una accelerata per la cessione dell'attaccante. Il giocatore è richiesto dal Wolfsburg, che però lo vuole in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, formula che non piace al Napoli. Richieste arrivate anche dall'Inghilterra, con il Southampton pronto a versare subito 15 milioni nelle casse azzurre, troppo pochi per De Laurentiis. Dunque si aspetta che altri protagonisti entrino in campo o che le squadre già interessate aumentino le rispettive offerte. In corsa potrebbero esserci anche WBA e Stoke City. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.