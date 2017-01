Napoli, Gabbiadini in uscita. L'intermediario ammette: “WBA interessato”

© foto di Federico De Luca

Attraverso Radio Crc, Giuseppe Cannella - intermediario internazionale e direttore sportivo - ha parlato del mercato che ruota intorno al nome di Manolo Gabbiadini. "In estate - ha detto - era quasi fatta con l’Everton, poi è saltato tutto. Confermo che il West Bromwich nelle ultime ore si sta muovendo, ora la palla passa al Napoli. Il prezzo però non è più quello dell’estate per tanti motivi, lo sanno anche gli inglesi, che infatti vogliono spendere meno e lo valutano 16-18 milioni. A mio avviso la valutazione giusta, anche perché non sono club di prima fascia e si tratta sempre di un mercato di riparazione. Il Napoli per ora tiene duro e non abbassa le pretese”.

Ci sono probabilità allora che Manolo resti a Napoli? “Tutto può accadere, ma per me sarebbe un errore. Il giocatore andrebbe in scadenza, si possono utilizzare gli articoli, credo che in società sappiano bene cosa fare. Al momento ci sono solo colloqui, di scritto non c'è ancora niente, ovviamente conterà molto anche il gradimento del giocatore, vedremo nelle prossime settimane".