Napoli, Gabbiadini: la parola fine con la necessità di un espatrio

© foto di Federico De Luca

Questa volta è arrivata la parola fine. Le parole di Silvio Pagliari non hanno lasciato spazio a grosse interpretazioni, chiudendo in maniera eloquente ed evidente ogni spiraglio legato alla possibile permanenza del suo assistito Manolo Gabbiadini a Napoli. Il gol siglato nell’ultima giornata di campionato non ha modificato di un millimetro le reciproche posizioni, con Giuntoli e l’agente del ragazzo al lavoro per trovare la soluzione definitiva a quello che volenti o nolenti rappresenta allo stato attuale delle cose un problema. In primis perché le cifre che caratterizzavano il potenziale trasferimento di Gabbiadini in estate, portate dal suo procuratore e rifiutate dal Napoli, erano superiori di almeno 10 milioni di euro rispetto alle cifre di cui si sta parlando in questi giorni. In secondo luogo, perchè l’acquisto di Pavoletti unito all’ormai imminente rientro di Milik e alla fragorosa esplosione di Mertens dal punto di vista realizzativo, andrebbero a chiudere del tutto gli spazi per un suo impiego nel cuore dell’attacco di Maurizio Sarri. Allora largo alle proposte, a patto che arrivino dall’estero. Questa sembra essere la discriminante affinché il Napoli possa prenderle effettivamente in considerazione. Il Wolfsburg ed il Southampton ci stanno lavorando da almeno una ventina di giorni, in attesa di trovare la quadra che andrebbe a scaturire in una proposta concreta nei confronti degli azzurri. In attesa che qualche incasso eclatante possa far rientrare con grande difficoltà qualche italiana nella bagarre, non resta che prendere atto della fine di una storia travagliata, con tante promesse di felicità che non sono però riuscite a mantenersi sul rettangolo verde.