Napoli galattico a Bologna: cascata di record e messaggio alla Roma

Era prevedibile una reazione dopo il brutto pareggio interno col Palermo. E' andata proprio così, col Napoli che però, oltre ogni previsione, ha incanalato la partita in cinque minuti, devastando poi la squadra di Donadoni per 7-1, rifilando ai rossoblù gli stessi gol che in casa aveva preso finora in tutto il campionato e firmando il successo esterno più largo della storia azzurra. Una prova di forza, l'ennesima in trasferta, che conferma probabilmente che il pullman piazzato dai rosanero - in una delle poche serate storte dell'attacco azzurro, il migliore della storia della serie A dopo 23 giornate - è forse l'unica soluzione per le medio-piccole di tentare di strappare punti.

Provando a giocandosela col Napoli, viene fuori l'espressione più alta del gioco di Sarri e si finisce per essere travolti. Fuori casa il Napoli non a caso viaggia come un treno. Miglior rendimento esterno del campionato, con uno score di addirittura 27 gol fatti, quasi il doppio di Juve e Roma, ed appena due gol incassati in più. Tra le mura amiche nessuno può rinunciare a giocare, schiacciandosi in area di rigore, ed il Napoli col suo tridente leggero ha campo per scatenarsi palla a terra ed in velocità con quelle giocate propriamente da playstation, con Zielinski ed Hamsik tra i migliori del campionato a tagliare il campo per lanciare i compagni in porta in ripartenza.

Il capitano s'è confermato anche sotto porta: tripletta che gli vale il sorpasso il nono gol in campionato, l'undicesimo in stagione ed il sorpasso a Sallustro con ben 109 reti in azzurro, a -6 dal primato di Maradona che ora vacilla e può essere superato anche in questa stagione. Vetrina anche per Dries Mertens, al momento capocannoniere della serie A con 16 reti, 20 in stagione per il belga che da attaccante centrale ha fatto impazzire anche il Bologna con un assist no-look ed una espulsione procurata da aggiungere alla tripletta. Loro due i protagonisti principali di un Napoli che viaggia con nove vittorie e due pareggi nelle ultime undici gare e più in generale da 17 risultati utili consecutivi. Senza alcuna intenzione di fermarsi.