Napoli, Ghoulam è tornato: si discute il rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Faouzi Ghoulam è tornato mercoledì dal Gabon, dove in Coppa d’Africa ha rimediato una brutta eliminazione con la sua nazionale. L’algerino vuole affermare la propria titolarità nel ruolo di terzino mancino del Napoli a partire dalla sfida di domani sera contro il Palermo, spiega La Gazzetta dello Sport. Il difensore però è lontano dal rinnovo con il Napoli. Il contratto è in scadenza nel 2018 e Ghoulam, che guadagna 900 mila euro netti e a cui non è mai stato adeguato l’ingaggio, chiede una cifra importante per continuare il suo percorso in azzurro. De Laurentiis fin qui non ha presentato ancora un’offerta ritenuta soddisfacente dal calciatore, che non è insensibile alla prospettiva di arrivare a fine stagione con un solo anno di accordo ancora con il Napoli. In pratica, sarebbe l’anticamera della cessione al miglior offerente, con il Bayern Monaco di Ancelotti molto interessato.