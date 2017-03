Napoli, Giuntoli incontra l'agente di Cragno: primo nome per il vice Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante l'imminente doppia sfida con la Juventus, il Napoli continua a lavorare per il futuro. L'occasione è stata quella del Workshop organizzato dalla Lega di serie A e tenutosi ieri a Milano. Così, dopo le cordiali chiacchiere con il collega Paratici della Juventus, il ds del Napoli Giuntoli ha incontrato l'agente di Alessio Cragno, in prestito al Benevento dal Cagliari, migliore portiere della serie B e titolare dell'Under 21. Piace al Napoli da diversi mesi, il club sardo lo valuta tra i 10 e i 12 milioni, avendolo blindato sino al 2020. Ieri Giuntoli ne ha parlato con Graziano Battistini, agente del ragazzo che ovviamente sarebbe onorato di vestire l'azzurro. Cragno ad oggi sembra il primo obiettivo per il ruolo di vice Reina e di futuro erede dello spagnolo, ma piace moltissimo anche il classe '97 Meret. Lo riporta Il Mattino.