Napoli, gli affari saltati per i diritti d'immagine. Tutto partì da Rolando Bianchi

"Non sono mai stati un problema, ho fatto oltre 100 operazioni a Napoli in entrata e nessun affare è mai sfumato per questo. Il Napoli prende i diritti di immagine, come altri club, e le operazioni possono sfumare ma i diritti di immagine sono una componente come tante altre a cui tiene il proprietario del Napoli". Questo quanto dichiarò l'allora direttore sportivo dei partenopei Riccardo Bigon interpellato sui diritti d'immagine, spesso ritenuti un freno per le operazioni in entrata.

Nonostante le smentite l'operazione Pavoletti riporta alla memoria alcune trattative saltate in dirittura d'arrivo proprio per l'annosa questione. Il primo caso fu quello di Rolando Bianchi, reduce da una stagione eccezionale alla Reggina, tanto da salvarla a suon di gol nonostante una pesante penalizzazione. Accordo trovato con i calabresi, l'affare salta perché il calciatore si rifiuta di lasciare la gestione e quindi i ricavi legati alla sua immagine al club. Arriva il Manchester City pre-sceicchi e il centravanti prende la strada dell'Inghilterra.

Passano due anni e la storia si ripete: Victor Obinna gioca poco nell'Inter ma negli anni precedenti ha dimostrato un bel potenziale. Il nuovo agente del nigeriano non cede di un passo: i diritti d'immagine appartengono al giocatore, che vanta diversi contratti pubblicitari. È muro contro muro, l'affare salta. E con Obinna rischia di saltare anche l'arrivo di Morgan De Sanctis: col portire per fortuna la questione viene risolta.

Nel 2015 la Roma decide di non riscattare Davide Astori e il Cagliari si ritrova a cercare un nuovo acquirente: arriva il Napoli, che lo seguiva già qualche anno prima ma allora il giocatore fu bocciato da Benitez. Stavolta il problema è un altro, il solito: gli sponsor legati al calciatore complicano le cose. E il centrale prende la strada di Firenze.

Sempre nel 2015 la serrata trattativa per arrivare a Roberto Soriano trova una frenata ancora una volta per i diritti d'immagine. Siamo al 31 agosto, in pieno countdown per la chiusura del mercato. All'ultimo si trova un accordo, ma non ci sono più i tempi tecnici per completare i contratti (che prevedono il contestuale trasferimento di Zuniga alla Sampdoria) che infatti arrivano oltre il tempo consentito.