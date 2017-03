Napoli, Hysaj: "Se entriamo come con il Real non ce n'è per nessuno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Elseid Hysaj ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Napoli-Crotone: "Io sono tranquillo, siamo belli concentrati e pronti a scendere in campo, entrando come abbiamo fatto contro il Real. Se lo facciamo non ce ne sarà per nessuno. Tutti vogliamo fare la Champions, sarà il nostro primo obiettivo".