Napoli, il rebus Gabbiadini ed il nodo da sciogliere: i Saints insistono

© foto di Federico De Luca

Proseguono senza sosta le evoluzioni del caso Gabbiadini in vista della possibilità che il centravanti del Napoli possa lasciare il club partenopeo e trovare un nuovo club da qui sino al termine della sessione di mercato in corso. Abbiamo raccontato nella serata di ieri in esclusiva dell’ultima proposta che il Southampton ha fatto pervenire ad Aurelio De Laurentiis per riuscire a portare in Premier League il bomber di origine bergamasca. A fronte di una richiesta da 20 milioni di euro, i Saints hanno formulato una proposta di prestito con diritto di riscatto così formulata: il prestito sarebbe particolarmente oneroso, superiore ai 5 milioni di euro con la possibilità di far diventare la negoziazione a titolo definitivo in estate con l’aggiunta di altri 15 milioni di euro. Una situazione difficile da gestire, perchè da un lato De Laurentiis ha la ferrea volontà di privarsi del suo giocatore solo a titolo definitivo ed a lato del corrispettivo economico di cui sopra, dall’altro la proposta del Southampton è decisamente la più concreta sin qui ricevuta. La Premier League affascina, ma il discorso dal punto di vista economico non ha ancora scacciato tutti i dubbi dalla testa del presidente dei partenopei: non resta che attendere ulteriori sviluppi.