Secondo Il Roma il rinnovo di Dries Mertens resta tema caldissimo in casa Napoli. Giocatore e società hanno un accordo di massima sulle cifre e la durata, ma ancora manca quello sulla clausola. De Laurentiis infatti, fermo restando di non voler inserire cifre prestabilite per l'Italia, vorrebbe impostare una clausola da 65 milioni per l'Europa e 75 per la Cina. Vedremo se certe cifre andranno bene a Mertens o se il belga chiederà paletti più accessibili.