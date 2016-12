Napoli, il tecnico dello Stoke: "Gabbiadini un'opzione per il nostro mercato"

Mark Hughes, tecnico dello Stoke City, ha parlato della possibilità che Manolo Gabbiadini possa approdare ai Potters: "C'è una lista di giocatori e stiamo prendendo informazioni sulla loro disponibilità. Forse uno di loro è disponibile per il prestito, se giocatore e club pensano che possa essere una valida opzione. Non c'è nulla di definito al momento, stiamo ragionando su cosa potremo portare alla squadra: abbiamo bisogno di giocatori che migliorino la formazione titolare, se spenderemo a gennaio sarà per un giocatore che vada dritto nella formazione titolare".