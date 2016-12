Napoli, in difesa nessun colpo. Avanti con Strinic e Hysaj sugli esterni

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Nessun difensore in arrivo in casa Napoli a gennaio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante le partenze di Ghoulam e Koulibaly, che saranno impegnati in Coppa d'Africa, Maurizio Sarri dovrà andare avanti con Hysaj e Strinic sugli esterni. Darmian infatti non si muoverà dal Manchester United ed è impossibile arrivare a De Sciglio nella prossima sessione di mercato di gennaio. Per quel che riguarda i centrali gli azzurri sono invece certamente più coperti, potendo contare su Albiol, Chiriches, Maksimovic e Tonelli.