Napoli, Jorginho: "Maradona? Emozione speciale. Col Milan gara difficile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Castel Volturno è il day-after Diego Armando Maradona. Jorginho, centrocampista del Napoli, ha raccontato le emozioni per aver incontrato il Pibe de oro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stata una emozione speciale, perché trovare una persona che ha scritto così la storia del calcio mondiale e napoletano è molto bello. E' stata una giornata indimenticabile. Non potevo non chiedergli la foto, un personaggio così non lo vedi tutti i giorni, non so quando mi ricapiterà. Non s'era mai visto che Sarri fermasse la seduta d'allenamento, abbiamo chiesto a Diego di venire più spesso così capiterà ancora (ride, ndr). Ci ha detto delle belle parole, sicuramente ci ha caricato per sabato, quando sfideremo il Milan. Ora pensiamo al lavoro. E' passato, è stato bello, ma adesso ripensiamo al campo e alla prossima partita".

Sul Milan: "E' una partita non semplice, perché si tratta di una squadra organizzata e in casa ha un qualcosa in più. Starà a noi non commettere errori e batterli".

Sul vincere a San Siro: "Quando ci sono delle partite così sentite, in stadi così belli ed importanti, c'è un'emozione in più sicuramente. Dobbiamo abituarci a vincere sempre".

Sul dualismo con Diawara: "La cosa più importante è che il Napoli riesca ad esprimere il calcio giusto, non è importante Jorginho e neanche Diawara".

Sulla Juventus: "Non dobbiamo pensarci, dobbiamo caricarci da soli. Siamo forti, bisogna però limitare i nostri errori e pensare soltanto a noi stessi".

Sul campionato equilibrato: "E' molto bello, tutto molto equilibrato. Le partite dovranno essere giocate fino all'ultimo, manca ancora tutto un girone dunque la corsa è ancora lunga".

Sulla Coppa Italia: "Con la Fiorentina ci sarà un palio un trofeo, dunque servirà la spinta del pubblico perché si tratta di una partita importantissima".

Su Sarri: "Non l'ho mai visto così emozionato, la sua storia vuol dire che il lavoro paga. Forse oggi ci farà lavorare un po' di più per recuperare il tempo in cui non ci siamo allenati ieri".

Un messaggio ai tifosi: "Chiedo a tutti il vostro aiuto, il vostro sostegno. Abbiamo bisogno di tutti per caricarci ogni partita. Noi scenderemo in campo con tutta la voglia di vincere, con tutta la grinta necessaria".