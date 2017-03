Napoli, Jorginho può salutare: obiettivi Vecino e Kessié

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche in casa Napoli, è sempre calciomercato. Il ds Cristiano Giuntoli già lavora alla prossima stagione e pensa innanzitutto al centrocampo. Jorginho (25) può essere ceduto al miglior offerente, stando a quanto riferito da Rai Sport. Il primo obiettivo, in caso di cessione, sarebbe Matias Vecino (25) della Fiorentina, anche se piace tanto Franck Kessié (20), rivelazione dell'Atalanta. Nei giorni scorsi il direttore sportivo azzurro ha avuto un contatto con l'Ajax per la punta Kasper Dolberg (19), che però ha riferito la volontà di tenere il giocatore per un altro anno, per venderlo ad una cifra maggiore nel 2018. Smentito dal club un ritorno su Davy Klaassen (24), dal momento che sulle mezzali il Napoli è copertissimo.