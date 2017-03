Napoli, Jorginho torna il fulcro di Sarri: favorito anche per la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarri è pronto a dare continuità a Jorginho. La qualità e la crescita esponenziale di Diawara non ha offuscato infatti il regista italo-brasiliano, al punto che il tecnico è pronto a confermarlo dal primo minuto anche nell'attesissima gara di domenica contro la Juventus. Dopo un periodo tra campo e panchina, Sarri ha ottenuto risposte importanti da uno dei giocatori simbolo della sua gestione e della scorsa stagione, trattenuto quando ormai era sul piede di partenza, per poi preferirlo a Valdifiori, esaltandolo nel suo 4-3-3 fino a vederlo sfiorare la lista dei 23 di Conte per l'Europeo.

Jorginho ha iniziato giocando ininterrottamente fino a metà ottobre, con buoni risultati, ma calando inevitabilmente per gli impegni ravvicinati a cui peraltro non è abituato. Il regista ha perso progressivamente brillantezza fino alla brutta prova interna col Besiktas. Proprio in quella circostanza, mandato in campo nella fase finale del match, Diawara s'è ritagliato il suo spazio, confermando la personalità e le incredibili potenzialità per un '97 che s'è ritrovato ad agire in un ruolo così determinante con insolita leggerezza. Sarri ha puntato fortemente sull'ex Bologna, soprattutto in trasferta dove la sua fisicità (e la maggiore interdizione) è risultata essenziale per una squadra spesso in sofferenza da questo punto di vista e che come mezzala destra ha spesso proposto Zielinski, più offensivo rispetto ad Allan. Col ritorno di quest'ultimo, però, nell'ultimo periodo è tornato a sorridere anche Jorginho: titolare nelle ultime tre gare di campionato, risultando quasi sempre tra i migliori. Nell'ultima ad Empoli addirittura Sarri ha ammesso l'errore nel sostituirlo, col black-out che per poco non ha portato la rimonta dal 3-0 al 3-3, e prima ancora ha sottolineato la qualità nel palleggio raggiunta ma - secondo lui - poco esaltata dalla stampa. E con la Juventus è pronto a ripetersi essendo nuovamente favorito per partire titolare.