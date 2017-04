Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: out Reina, largo a Rafael e Lemina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus, supersfida in programma alle 20:45 allo stadio San Paolo e valida per la 30a giornata della Serie A. Nel Napoli non recupera Reina, al suo posto largo a Rafael. Nella Juventus c’è Lemina in mezzo al campo al posto di Cuadrado. Per il resto tutto confermato.

Ecco le formazioni nel dettaglio:

Napoli (4-3-3): Rafael; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Insigne, Mertens. All.: Sarri

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio; Lemina, Pjanic, Mandukic; Higuain. All.: Allegri