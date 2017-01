Napoli, l'anno inizia con un Sarri inedito prima della sfida alla Sampdoria

La sfida alla Sampdoria non vedrà soltanto una linea difensiva inedita per le tante assenze. La conferenza stampa della vigilia ci ha mostrato anche un Maurizio Sarri in versione del tutto insolita davanti ai microfoni. Certo, non è mancata una giusta e corretta analisi della trappola Sampdoria, un richiamo alla concentrazione con un po' di irritazione alle domande sull'attesa per il Real Madrid, ma per la prima volta non s'è tirato indietro quando s'è parlato della possibilità di vincere da allenatore del Napoli. Incalzato su una riflessione sull'uscita di Pep Guardiola su un ritiro non troppo lontano, il tecnico ha ha personalizzato il ragionamento: "Ha preso il Barcellona giovanissimo, quindi può smettere prima senza problemi - ha detto Sarri col sorriso -, io dovrò allenare un po' di più per vincere e spero di farlo qui perché sarebbe il top, anche se è difficile per tanti motivi che conoscete".

Dalla voglia di vincere alla tranquillità sulla possibilità di un'emergenza in difesa. Sicuramente per l'affidabilità dei giocatori in organico, come sottolineato in conferenza stampa, ma probabilmente anche per le sensazioni già buone sull'allenamento che sarebbe iniziato poco dopo. Hysaj infatti s'è allenato avendo recuperato dall'attacco influenzale e Chiriches ha svolto il secondo allenamento mostrando progressi notevoli. Il rumeno, abile nel guidare la linea in assenza di Albiol, potrebbe far coppia con Tonelli. "Tatticamente ha meno difficoltà - ha detto Sarri riferendosi all'ex Empoli nel confronto con l'inserimento di Maksimovic -, è stato fuori fino a settembre per infortunio, ora sembra in salute ed in crescita. Se gli ho fatto fare 110 partite può darsi gli faccia fare anche la 111esima". Sottolineatura che sembra effettivamente aprire all'esordio in azzurro.

Per il resto pochi dubbi sull'impiego di Strinic a sinistra, considerando la partenza di Ghoulam. In attacco tridente leggero, nonostante la convocazione inattesa di Pavoletti che comunque partirà titolare martedì con lo Spezia in Coppa Italia (Mertens infatti è squalificato). Due ballottaggi a centrocampo: con Hamsik sono leggermente favoriti Diawara e Zielinski che hanno sovvertito le gerarchie con Jorginho e Allan, ma non si escludono sorprese in base al tipo di gara da sviluppare nelle idee di Sarri della vigilia. Di fronte ci sarà la Sampdoria di Giampaolo che si basa su idee non tanto diverse e per questo la fisicità dell'ex Bologna potrebbe essere importante contro un avversario che non verrà al San Paolo a farsi schiacciare concedendo al Napoli le solite percentuali di possesso e predominio del campo.