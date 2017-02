Napoli, l'avvocato di Sarri: "Incontro con la Juve? Valutiamo azioni legali"

© foto di Federico De Luca

Tiene ancora banco la notizia lanciata dal quotidiano Il Tempo, secondo il quale Maurizio Sarri avrebbe incontrato i dirigenti della Juventus per un futuro sulla panchina della Vecchia Signora. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato a microfoni spenti Fabio Giotti, legale del tecnico azzurro, che testualmente ha riferito queste parole: “Confermo in toto quanto ha detto ieri Sarri in conferenza, siamo in fase di valutazione giuridica dei fatti. Ci sono varie possibilità di valutazioni legali, lo incontrerò quando potrò perché il mister è concentrato testa, anima e corpo sulla squadra. Si deciderà nelle sedi opportune ma senza clamore mediatico”, scrive Tuttonapoli.net.