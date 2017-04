Napoli, l'esplosione di Mertens e gli interrogativi su Milik e Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

27 gol e 12 assist. Questo al momento lo score stagionale di Dries Mertens, quando mancano ancora sei turni da giocare, e che in passato ha raggiunto soltanto una volta al PSV nella tutt'altro che irresistibile Eredivisie. Numeri incredibili per un giocatore che ha iniziato la stagione in panchina, da alternativa - seppur di lusso - a Insigne come negli ultimi anni e che peraltro ha saltato anche diverse partite, giocando non più di mezz'ora in cinque delle prime otto di campionato. L'intuizione di Sarri è stata geniale, ma di certo non automatica: il belga è esploso dopo l'infortunio di Milik, le successive difficoltà di Gabbiadini e l'assenza per squalifica dell'attuale punta del Southampton per il fallo di reazione di Crotone.

Da quel momento Mertens ha fatto talmente bene, al punto da relegare ad un ruolo esclusivamente di rincalzo Milik, che aveva iniziato con 7 gol in sei gare da titolare, scacciando persino i fantasmi di Higuain. Al ritorno del classe '94 polacco, ma anche all'acquisto di Pavoletti - definito a fine novembre quando la necessità di una punta era palese a tutti - Sarri ha difeso la sua intuizione anche da alcune ingerenze presidenziali e, dopo l'ultima gara con l'Udinese, ha parlato chiaramente dell'importanza del rinnovo come una condizione essenziale per continuare questo ciclo. Il giocatore stesso, per firmare il nuovo accordo, chiede la conferma al centro del tridente delle meraviglie. Considerando la schiarita nella trattativa, il Napoli dovrà poi interrogarsi sul futuro delle due punte fisiche in organico. Milik reclama spazio per trovare la migliore condizione, ma ancora meno ne avrà a disposizione in questo finale di stagione Pavoletti, quasi esclusivamente impiegato finora nei finali di partita.