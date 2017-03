Napoli, l'infortunio di Reina risolleva la questione portiere

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'infortunio di Pepe Reina risolleva tutti gli interrogativi relativi alla situazione portiere. Lo spagnolo, infatti, è rientrato a Napoli dopo il fastidio muscolare accusato in allenamento con la nazionale spagnola. Ieri l'ex Liverpool e Bayern s'è sottoposto agli esami che hanno rilevato una elongazione del muscolo soleo destro, seguirà una tabella di lavoro personalizzata per poi sottoporsi mercoledì prossimo a nuovi controlli. Nulla di grave, ma per uno come lui, che negli scorsi anni ha sofferto tremendamente gli infortuni muscolari, quanto basta per tenere tutti in apprensione in vista della doppia sfida alla Juventus, decisiva in chiave secondo posto e Coppa Italia.

Reina proverà a recuperare, come già fatto in altre circostanze, stringendo anche i denti per non privare i compagni del suo contributo tecnico e morale in un momento così delicato. Non una stagione indimenticabile quella del portiere, alternando prodezze come quella di Roma a qualche incertezza, ma risultando alla fine indispensabile per carisma, personalità e la capacità di giocare con i piedi facendo partire l'azione con qualità. Aspetto fondamentale per Sarri. Proprio qui in effetti nascono le problematiche per una eventuale sostituzione, per la prossima partita e soprattutto in futuro.

Il napoletano Sepe, trattenuto anche per la normativa sui prodotti delle giovanili, non convince più di tanto, al punto che per Sarri il secondo portiere nelle gerarchie sembra essere Rafael, schierato anche negli ottavi di Coppa Italia con lo Spezia nell'unica gara in cui ha avvicendato i portieri. Per l'estate gli interrogativi saranno tanti: affidarsi ad un profilo dal grande futuro, come possono essere elementi accostati al Napoli come il '94 Cragno o il '97 Meret, con un periodo di inevitabile apprendistato, oppure cercare maggiore esperienza per affiancare da subito Reina e mettere in discussione la sua posizione. Il finale di stagione potrà dare indicazioni più precise al club.