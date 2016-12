Napoli, l'inserimento di Pavoletti in una macchina da 101 gol nel 2016

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo giorno ieri a Castelvolturno per Leonardo Pavoletti. Dopo le visite mediche svolte a Villa Stuart per valutare nel dettaglio l'infortunio al ginocchio sinistro, ieri l'attaccante ha completato gli esami di routine alla Clinica Pineta Grande a due passi da Castelvolturno per poi presentarsi proprio nel centro tecnico azzurro per tutti i test fisici ed il primo contatto con Sarri e Giuntoli. Nulla di preoccupante per le sue condizioni, ma più o meno quello che lo staff medico si attendeva: il giocatore proseguirà nel lavoro personalizzato, in attesa dell'ufficialità del 3 gennaio, quando probabilmente sarà pronto per aggregarsi anche ai suoi nuovi compagni.

Un acquisto necessario quello di Pavoletti, numericamente per l'infortunio di Milik e la partenza ormai scontata di Gabbiadini, ma anche a lungo termine a livello tecnico per completare l'organico con una punta puramente d'area di rigore, ma all'occorrenza anche una torre per i finali di quelle partite che il Napoli fatica a sbloccare nonostante il predominio e che anche quest'anno sono costate punti preziosi. Potrebbero servire almeno una decina di giorni all'attaccante livornese per il debutto, quindi niente Sampdoria e discorso rinviato con ogni probabilità al match del 15 gennaio col Pescara. Senza affrettare i tempi, considerando che Sarri può comunque contare al centro del tridente su un super-Mertens.

Anche quando l'inserimento di Pavoletti sarà completo, il belga da centravanti resterà un'eventuale soluzione, in particolari condizioni di gara o contro determinati avversari. Principalmente tornerà a svolgere il suo ruolo di attaccante esterno, dando così un ricambio anche ad Insigne, tra i giocatori che spende di più del Napoli e che fisiologicamente non può giocare ininterrottamente, soprattutto quando le partite inizieranno a pesare e diventeranno decisive sui tre fronti. Tra l'altro proprio la possibilità a partita in corso di potersi giocare come carta dalla panchina uno tra Mertens e Insigne, ha rappresentato il rammarico più grande di Sarri, sottolineato in diverse circostanze. Ampie scelte e ricerca della migliore condizione generale: solo così si può provare a migliorare un attacco da 101 gol nel 2016.