Napoli, Mertens e un futuro da rebus: piace all'Inter, ma ora ci prova Mourinho

Il Manchester United non molla Dries Mertens. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che specifica che nell'ultimo periodo alcuni emissari del club inglese hanno raggiunto il 'San Paolo' diverse volte per visionare il nazionale belga, che dal canto proprio è alle prese con la trattativa per il rinnovo di contratto con il Napoli. In Serie A, invece, attenzione all'Inter.