Napoli-Mertens, ecco il rinnovo tanto atteso. Brivido Pavoletti

© foto di Federico De Luca

Il Napoli blinda Dries Mertens con il rinnovo tanto atteso: sono stati scambiati i documenti con l’entourage per la nuova intesa con orizzonte 2021 che contiene anche una clausola rescissoria da 50 milioni che si attiverà tra due anni. Stessa scadenza per Leonardo Pavoletti: è fatta per l’arrivo dell’attaccante, anche se con il brivido. La giornata che ha portato l’attaccante in maglia azzurra è stata lunga e con qualche intoppo legato al nodo dei diritti di immagine. Così le visite mediche previste per il mattino a Roma sono slittate al tardo pomeriggio. Lo riporta il Corriere della Sera.