Napoli, Mertens rivela: "Ho avuto offerte dalla Cina, ho rifiutato tanti soldi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cina continua a fare spesa in Europa. Tanti i giocatori che hanno scelto il calcio d’oriente, attirati dal ‘Dio’ denaro che da quelle parti offre tanto. Anche Dries Mertens è stato avvicinato dal mercato cinese, come egli stesso dichiara in un’intervista al portale belga nieuwsblad.be: "A volte senti i giocatori dire che vanno lì per cercare una nuova avventura. Ma non è vero, sono attirati dal denaro. Mi sono immaginato in mezzo ai cinesi (ride, ndr). Mi piacerebbe conoscere la cultura asiatica, l’Asia è in cima alla lista dei miei desideri come meta oltre al calcio, ma giocare in Cina la vedo un’esperienza diversa. Mi hanno offerto tanti soldi, ci ho pensato per un giorno ma alla fine ho rifiutato. Vi assicuro, però, che non è stato facile dire no a tanti soldi, pensando ad i propri figli ed anche ai nipoti".