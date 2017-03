Napoli, nessun passo in avanti per il rinnovo di Ghoulam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Resta molto complicato il rinnovo di Ghoulam in casa Napoli. Come si legge sulle colonne de Il Mattino non c'è stato nessun passo avanti nella trattativa fra il Napoli ed il terzino algerino, in scadenza nel 2018. La distanza fra domanda e offerta resta ampia, con molti club europei, come Atletico Madrid e PSG, hanno iniziato a sondare il terreno.