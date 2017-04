Napoli, niente rimonta: azzurri fuori tra gli applausi del San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Non basta la vittoria. Il Napoli supera per 3-2 la Juventus, ma dice addio alla finale di Coppa Italia non riuscendo a rimediare al pesante 3-1 della gara d'andata che alla fine risulta una montagna troppo alta da scalare considerando il valore dell'avversario. La squadra di Sarri disputa un'altra bella prova, dopo quella di campionato, mostrando anche quel carattere spesso mancato in alcune circostanze, rispondendo ai due vantaggi firmati Higuain con Hamsik e Mertens. A 25' dalla fine il Napoli trova anche il 3-2 con Insigne, che fa tornare a sperare i 55mila del San Paolo, e costringe la Juventus agli straordinari per evitare un finale ancora più incandescente.

Nonostante l'eliminazione, il post-partita è sicuramente meno nervoso del finale di partita tra le due squadre. Il Napoli esce comunque tra gli applausi del pubblico, consapevole della difficoltà di rimontare un 3-1 alla squadra più forte d'Italia. Apprezzamenti che arrivano anche da De Laurentiis prima alla Rai e poi tramite Tweet: "Un grande Napoli, una squadra che gioca un calcio splendido grazie ai suoi ragazzi e al suo allenatore! Bravi, sono orgoglioso di voi!". Anche per Sarri, nonostante la delusione per l'eliminazione e la "frustrazione per non poter regalare un trofeo ad uno straordinario pubblico", c'è comunque fiducia e ottimismo su un gap ridotto e che nelle ultime due sfide non s'è percepito: "Ha inciso pesantemente l'andata con quei 30 secondi in cui si è passati un 2-2 al 3-1 - le parole di Sarri in conferenza -, ma abbiamo messo sotto la squadra campione d'Italia per due gare consecutive. E' un bel segnale, con otto giocatori nati negli anni '90 e loro due. Siamo delusi di non giocare la finale, ma consapevoli che in questo percorso ci stiamo avvicinando".