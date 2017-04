Napoli, non basta schiacciare la Juventus: vittoria solo sfiorata

© foto di www.imagephotoagency.it

Da un lato il rammarico per la mancata vittoria, dall'altro la consapevolezza di una prestazione quasi perfetta schiacciando la Juventus per gran parte del match nella propria trequarti campo. Il Napoli non è andato oltre il pareggio in casa contro la capolista, in una gara attesissima per la rivalità con i bianconeri ed il ritorno dell'ex Higuain, fischiato sin dal riscaldamento ad ogni tocco di palla ed a tutti gli effetti annullato da Koulibaly e compagni con la statistica impressionante di zero palloni toccati nell'area di rigore del Napoli.

Il Napoli è andato sotto subito, merito anche di un uno-due Khedira-Pjanic di grande qualità al primo affondo, e la gara s'è messa subito alla perfezione per esaltare la straordinaria fase difensiva della squadra di Allegri. Nonostante un avversario però tutto rintanato, con due linee molto strette e ravvicinate da nove-dieci uomini, il Napoli con pazienza e qualità s'è costruito tante conclusioni (16 complessive, di cui 6 in porta contro 1 della Juventus, quella del gol). Il pareggio però è arrivato solo nella ripresa, dopo un altro uno-due, sull'asse Hamsik-Mertens con lo slovacco al tredicesimo gol stagionale, il 111esimo col Napoli.

La squadra di Sarri ha poi sfiorato la vittoria, che avrebbe sicuramente meritato per quanto visto in campo (80% di supremazia territoriale e 9 palle gol a 1, per le statistiche della Lega), con Mertens che però ha calciato sul palo a porta sguarnita. Risultato che alla fine non può soddisfare, sia perchè i pareggi subendo gol sull'unico tiro sono diventati tanti (in casa con Sassuolo, Lazio e Palermo), ma anche dando uno sguardo al +4 sulla Roma ed al -4 dalla Lazio. Se si considera la prova, invece, la squadra può trarre ulteriore consapevolezza ed un pizzico di fiducia per la complicata semifinale di ritorno di mercoledì e per la sfida proprio nella capitale nel prossimo turno.