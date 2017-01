Napoli, obiettivo Coppa Italia: Sarri si presenta con un turnover ridotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna la Coppa Italia. Il Napoli domani sfiderà la Fiorentina al San Paolo per i quarti di finale e tornano in mente le dichiarazioni di Maurizio Sarri alla vigilia della gara con la Sampdoria. Quel "voglio vincere a Napoli", scappato per la prima volta e che può trovare chiaramente proprio in Coppa una via meno impervia rispetto alle altre competizioni. Superato lo Spezia con un turnover totale, stavolta sulla strada verso la 'sesta' ci sarà un avversario di livello, in un grande momento da ogni punto di vista dopo il successo sulla Juventus e che tiene tantissimo alla manifestazione. Per questo Maurizio Sarri non snobberà naturalmente la gara - con l'obiettivo di conquistarsi le semifinali contro una tra Juvenus e Milan -, rinviando quasi totalmente le rotazioni alla sfida di campionato col Palermo.

A centrocampo al fianco di Marek Hamsik tornano elementi come Diawara e Zielinski, partiti dalla panchina a Milano ma che ormai si possono considerare a tutti gli effetti dei co-titolari. In attacco dovrebbe essere riproposto il tridente leggero con Insigne, Mertens e Callejon, considerando che difficilmente verrà rischiato Pavoletti dall'inizio e Gabbiadini ormai sembra con la valigia pronta. Novità invece nel pacchetto arretrato: Albiol confermato, ma Chiriches non è ancora recuperato e Tonelli dovrebbe essere quindi sostituito da Maksimovic. Conferme ai lati con Strinic ed Hysaj, con quest'ultimo che necessiterebbe di riposo ma l'impiego Maggio potrebbe essere rinviato al campionato. Dubbi, infine, sul portiere: Rafael titolare con lo Spezia, ma potrebbe non essere l'unico portiere di Coppa. Non si esclude infatti che stavolta nella rotazione possa essere il momento di Sepe che tra l'altro è un ex della sfida.