Napoli, obiettivo Dani Ceballos per rinforzare il centrocampo

Il Napoli guarda ancora in Spagna per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, gli azzurri avrebbero infatti individuato nel centrocampista del Betis Siviglia Dani Ceballos un potenziale innesto di qualità per lo scacchiere di Sarri. Per il playmaker classe 1996 si contano 15 presenze in questa stagione.