Napoli, offerto Duvan Zapata alla Lazio per Keita: Lotito dice no

Keita Baldé Diao (22) potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione, mentre Sportmediaset.it fa sapere che il Napoli resta fortemente interessato al calciatore della nazionale senegalese. Per questo Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto Duvan Zapata (25) - all'Udinese ma ancora di proprietà del Napoli - come contropartita, ricevendo però il rifiuto del suo omologo Claudio Lotito. Il patron biancoceleste chiede almeno 25 milioni di euro per cedere l'ex calciatore del settore giovanile del Barcellona.