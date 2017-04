Napoli, osservatori del Manchester United al San Paolo per Mertens

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gli occhi del Manchester United su Dries Mertens. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, domani al San Paolo, in occasione di Napoli-Juventus, ci saranno anche osservatori del Manchester United. L'esterno belga, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, potrebbe essere attratto dalle proposte di Josè Mourinho.