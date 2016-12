Napoli, pareggio in extremis a Firenze ma Sarri non può essere soddisfatto

© foto di Federico De Luca 2016

S'è fermata a quattro la striscia di vittorie consecutive del Napoli. A Firenze è andata in scena una gara dalle mille emozioni, che più volte ha cambiato padrone, in cui il Napoli è andato due volte in vantaggio ma alla fine s'è ritrovato a pareggiare al 94' con il partente Gabbiadini, grazie ad un rigore procurato dal solito Mertens quando la quarta sconfitta stagionale sembrava ormai inevitabile. Il risultato - il decimo utile consecutivo - non è così negativo per il Napoli, non solo perchè regala il terzo posto solitario sulla Lazio o perchè acciuffato quando nessuno ci sperava: se pensiamo alla gara su un campo difficile, dove la Fiorentina nonostante le difficoltà incontrate finora è comunque imbattuta e fino alla sfida col Napoli era la miglior difesa interna con appena quattro reti subite complessivamente (meglio di Juventus e Roma), ma dovrà dare obbligatoriamente seguito ad un'analisi attenta.

I rimpianti della squadra di Sarri sono per i soliti problemi legati a mentalità, maturità, concretezza, voglia di vincere, a cui non a caso ha fatto riferimento nuovamente Sarri nel post-partita. Gli azzurri, infatti, dopo averla sbloccata con una prodezza di Insigne - meritatamente per quanto visto in campo fino a quel momento - hanno fallito il raddoppio con Zielinski, dando quella sensazione di non voler azzannare definitivamente la gara. Nella ripresa l'atteggiamento iniziale è stato troppo superficiale, rimettendo paradossalmente in partita anche nella testa un squadra pericolosa come quella di Sousa. Anche se poi il gol del pareggio è arrivato su una punizione deviata da Callejon in barriera e negli altri due gol c'è stato l'enorme talento di Bernardeschi, prima su un gran gol da fuori e poi con un arcobaleno meraviglioso per Zarate, pescato alla perfezione proprio tra Maksimovic e Ghoulam.

Più che di fase difensiva, per i sei gol subiti nelle ultime tre gare, Sarri infatti ha parlato di atteggiamento. In occasione del secondo gol, ad esempio, arrivato meno di un minuto dopo il gol del 2-1, Bernardeschi fa troppo campo palla al piede, senza ricevere il disturbo di Zielinski (tra l'altro inizialmente fermo e con Allan pronto ad entrare da prima del gol) mentre sul terzo ci sono tutti gli spazi che lascia una squadra che si disunisce alla ricerca del vantaggio. Inevitabile non sottolineare l'assenza di Koulibaly, l'infortunio di Chiriches che chiama in causa n Maksimovic che - come più volte sottolineato da Sarri - non è ancora inserito come i compagni nei movimenti difensivi. Tra l'altro nel nuovo anno, che proporrà subito la sfida alla Sampdoria, Sarri si ritroverà anche senza Albiol squalificato e dovrà sperare nel recupero di Chiriches per non azzardare una coppia Maksimovic-Tonelli senza ricambi in panchina. Dall'abbondanza all'emergenza.