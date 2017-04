Napoli, partite le prime manovre per portiere e terzino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finale di campionato tutto da vivere per il Napoli. Gli azzurri sono attesi dalla gara sul campo del Sassuolo, per conservare il -2 considerando la sfida piuttosto agevole della Roma a Pescara, ma per poi tentare il sorpasso nel trittico successivo che vedrà i giallorossi sfidare in serie Lazio, Milan in trasferta e Juventus. Parallelamente però sono già partite le prime manovre sul mercato, avendo la società ormai chiarezza sui tasselli da cercare per migliorare l'organico.

Arriverà infatti sicuramente un terzino, se non due. E' in partenza Faouzi Ghoulam, accantonato nelle ultime settimane grazie anche al buon contributo offerto da Strinic, che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza 2018 ma che comunque non ha mai convinto del tutto in fase difensiva. Il nome più gettonato è quello di Andrea Conti, classe '94 dell'Atalanta: il suo arrivo potrebbe portare al ritorno di Hysaj a sinistra, come ad Empoli e nella prima parte dell'esperienza partenopea, ma il nerazzurro s'è ben comportato anche a sinistra nell'ultima gara dell'Atalanta a Roma, confezionando anche l'assist per il gol. Ieri è tornato a circolare però anche quello di Silvan Widmer, '93 dell'Udinese e vecchio obiettivo del Napoli.

Tanti i rumors anche sul portiere. Il Napoli ha sondato infatti il terreno con l'Arsenal per Wojciech Szczęsny che a fine stagione lascerà la Roma per fine prestito, con i giallorossi che probabilmente punteranno su Alisson ed il ritorno di Skorupski. Il club azzurro si interroga su Pepe Reina: lo spagnolo ha un altro anno di contratto, non ha convinto del tutto in questa stagione, ma nel giudizio generale va pesato anche la qualità con i piedi nel gioco di Sarri nel partire da dietro ed il ruolo fuori dal campo, la leadership nello spogliatoio e quel carisma fondamentale per tanti giovani. L'interrogativo sarà se affondare per un portiere di esperienza e personalità come Szczęsny oppure puntare su un emergente, più o meno giovane - ed i nomi sono quelli di Meret, Perin, Cragno - per un anno di apprendistato prima dell'addio di Reina.