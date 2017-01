Napoli, Pavoletti fa 32: la 9 prenotata dal 'vecchio' bomber

© foto di Federico Gaetano

Ieri è arrivata l'ufficialità: sarà Leonardo Pavoletti la prima punta di ruolo che al Napoli è mancata nel corso di questi mesi, da quando Arkadiusz Milik ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che aveva fatto sprofondare la squadra di Maurizio Sarri in una crisi realizzativa in zona gol. Poi l'avvento di Dries Mertens falso nueve ha risolto i problemi, ma il club di Aurelio De Laurentiis non s'è fatto trovare impreparato e ha sferrato il colpo di mercato nelle festività natalizie.

E ieri mattina è arrivato il tweet per Pavoletti, in attesa di definire il futuro di Manolo Gabbiadini. Ma, soprattutto, con la speranza che Milik possa tornare in condizione nel giro di pochissime settimane. Anche se l'arrivo dell'ex Genoa potrà permettere al numero 99 di recuperare senza troppa fretta, con la sfida del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid - prevista per il 15 febbraio - nel mirino.

Proprio la questione legata al numero di maglia ha destato un certo stupore tra i tifosi, con Pavoletti che ha abbandonato il 19 che indossava al grifone per sposare il numero 32 in azzurro, lasciando incustodita la casacca numero 9. La maglia che invece apparteneva a Gonzalo Higuain è ancora senza padrone, quella che i tifosi - una volta consumatosi il tradimento dell'ex Real - avrebbero visto bene sulle spalle di Mauro Icardi. Non assegnata, quindi, almeno fino al prossimo luglio. Quando proprio Milik potrebbe decidere di eliminare un 9 dalla sua casacca e iniziare la nuova stagione col numero che ha spinto il Pipita a diventare il miglior marcatore di sempre in una singola annata in Serie A. Tra il ricordo di Higuain e l'arrivo di Pavoletti, il numero 9 potrebbe avere un nuovo padrone a partire dal prossimo campionato