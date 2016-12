Napoli, Pavoletti già in città: domani le visite mediche

© foto di Federico Gaetano

Ultime notizie legate a Leonardo Pavoletti, attaccante del Genoa che Aurelio De Laurentiis ha già 'annunciato' per il mercato invernale del Napoli. Il giocatore è già in Campania e passerà la notte in città per spostarsi poi a Roma, dove domani - a Villa Stuart - sosterrà le visite mediche per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Lo rivela Radio Kiss Kiss Napoli.