Napoli, per Grassi all'Empoli proposto Dezi all'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sull'asse Bergamo-Napoli si continua a lavorare per trovare la giusta soluzione per Alberto Grassi. Il club partenopeo vorrebbe girare il centrocampista in prestito all'Empoli, ma l'Atalanta non vuole dare il suo via libera dopo la cessione di Gagliardini all'Inter. Ecco allora che la dirigenza campana avrebbe proposto una soluzione alternativa. Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo il Napoli vorebbe provare a portare a Bergamo Jacopo Dezi, centrocampista oggi in prestito al Perugia per liberare Grassi verso Empoli.