Napoli, presto l'offerta per il rinnovo di Mertens: triennale da 3 mln a stagione

Ultime in merito al futuro di Dries Mertens riportate da Il Mattino. Il nazionale belga, alle prese con il Napoli con la trattativa per il rinnovo di contratto, dovrebbe presto ricevere un'offerta per un nuovo accordo triennale (ma non si esclude un quadriennale) a circa 3 milioni di euro netti. L'entourage, però, valuterà tale proposta a partire dell'immediato post-match contro la Juventus.