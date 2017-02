Napoli, pronta l'offerta per Kessie. Il calciatore gradisce la destinazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Come rivela l'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha rivelato che il Napoli potrebbe strappare alla Roma e alle altre rivali – Juventus, Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea sopratutto – il centrocampista Franck Kessie rivelazione dell'Atalanta di Gasperini. Il calciatore sarebbe molto felice di approdare alle pendici del Vesuvio, sopratutto se sulla panchina del club ci fosse ancora Maurizio Sarri. Il Napoli si è mosso, lo segue e apprezza dai tempi di Cesena, ha un ottimo rapporto con il suo agente e metterebbe sul piatto 23-24 milioni più bonus e un’eventuale contropartita tecnica (magari Alberto Grassi, oggi in prestito all’Atalanta). Per l'ivoriano sarebbe invece pronto un quinquennale da 2 milioni più bonus a stagione.