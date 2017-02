Napoli, Reina: "Andiamo al Bernabeu con questa consapevolezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Napoli Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo il roboante successo ottenuto dagli azzurri in casa del Bologna: "Siamo soddisfatti, era un campo difficile, il Bologna era una squadra in salute. Il rigore? Era da tanto che non ne paravo uno, è stato importante per dare una mano alla squadra. La cattiveria giusta dopo il pareggio con il Palermo? Quando si fa un risultato deludente contro una squadra inferiore e si merita di più questo ti può dare la rabbia giusta, quella sana, di andare a ricercare il risultato pieno nella gara successiva. Può anche farti paura se non hai personalità, noi su questo stiamo crescendo, l'importante è non perdere mai la fiducia, questo è un gruppo con grande personalità calcistica, gioca ovunque allo stesso modo, abbiamo la consapevolezza di essere forti, crediamo nel nostro modo di giocare, e sono convinto che sia questa la strada giusta per arrivare a grandi traguardi. Il Genoa? Venerdì abbiamo una gara fondamentale per arrivare al Bernabeu carichi e con la mentalità vincente che stiamo dimostrando, ora godiamoci una bella domenica in famiglia e lunedì si riparte".