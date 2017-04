Napoli, Reina: "Il gesto di Higuaín? Chiedete a lui"

Pepe Reina, intervistato da Rai Sport, ha commentato la sfida contro la Juventus: "Abbiamo fatto una buona gara, c'è rammarico, c'è sicuramente da migliorare, ma bisogna essere fiduciosi perché le prestazioni si stanno vedendo. Loro sono un passo davanti a noi, dobbiamo cercare di colmare quella distanza. Il gesto di Higuaín? Chiedete a lui. Il primo gol è una di quelle giocate in cui il difensore chiude il primo palo, la palla è passata sotto le sue gambe, io potevo sicuramente fare meglio. Bisogna parlare alla fine, adesso sono solo chiacchiere, vogliamo arrivare secondi continuando a difendere il terzo posto. Si deve trovare equilibrio, bisogna subire poco per essere solidi e vincere qualche partita per 1-0 invece di 3-1. Riusciamo sempre a creare tantissimo, il che spesso comporta subire qualcosa".