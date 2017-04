Napoli, Reina l'unico dubbio di Sarri: oggi giornata decisiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La giornata di oggi sarà decisiva per Sarri per sciogliere quello che è probabilmente il suo unico dubbio di formazione. Non legato a questioni tattiche o di competizione nel ruolo, considerando che Allan e Jorginho sono favoriti su Zielinski e Diawara per formare con Hamsik il trio di centrocampo, ma per le condizioni fisiche di Pepe Reina, tornato prematuramente dall'impegno con la nazionale spagnola per un problema muscolare al polpaccio. Una decina di giorni di terapie, ma il fastidio non è sparito del tutto e, nonostante l'ottimismo nel poterlo vedere titolare contro la Juventus, la sua presenza non è ancora certa. Da un lato la necessità di contare sul leader del gruppo, per esperienza e carisma, ma anche la cautela per evitare di peggiorare le sue condizioni in vista del finale di stagione.

L'ex portiere del Liverpool non è nuovo a problemi muscolari, ma spesso è andato in campo anche non al meglio. Del resto alle spalle la situazione non è chiarissima. Il Napoli non è riuscito negli ultimi anni a trovare un dodicesimo affidabile: proprio un problema muscolare portò al forfait di Reina a Udine nella scorsa stagione e Gabriel ci mise del suo nella giornata storta dei compagni. Quest'anno considerando la presenza di Rafael in Coppa Italia con lo Spezia nell'unica gara lasciata dallo spagnolo, nell'eventualità il sostituto sarebbe lui e non Sepe. Arrivato con grandi prospettive ed un ruolo nella nazionale brasiliana, Rafael iniziò benissimo salvo poi non tornare più ai suoi livelli dopo l'infortunio al crociato con lo Swansea. Terzo portiere l'anno scorso e ultima presenza addirittura due stagioni fa, anche se risultando decisivo ai rigori nella Supercoppa vinta proprio contro la Juventus.