Napoli, Reina non recupera: al suo posto con la Juventus c'è Rafael

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pepe Reina non recupera. Il portiere spagnolo del Napoli non giocherà contro la Juventus e al suo posto, secondo Sky Sport, ci sarà Rafael. L'estremo difensore, dunque, ritroverà i bianconeri dopo la gara vinta in Supercoppa Italiana a Doha. Fatale per Pepe il problema al polpaccio accusato in Nazionale.